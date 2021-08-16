На Кубани остались подтоплены 818 домовладений

С 13 августа на Кубани бушует черноморский мезоциклон . Синоптики прогнозировали , что циклон ослабеет к вечеру 15 августа, но в некоторых районах погода ухудшилась.

По данным краевого МЧС, на утро 16 августа подтоплеными остаются 818 частных домов и 2058 придомовых территорий. Спасатели продолжают откачивать воду.

В результате сильных дождей в 33 населенных пунктах Кубани подтопило 1018 домовладений, 3467 придомовых территорий, 6 социально-значимых объектов и автомобильная дорога Новороссийск — Керчь.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю утром 16 августа сообщили, что на территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный обильными осадками.

Без электричества остаются более семи тысяч человек в пяти населенных пунктах. В 11 муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС.

Подтопления продолжают ликвидировать 1332 спасателя с помощью 421 единицы спецтехники. Кроме того, работу продолжают 96 оценочных комиссий.