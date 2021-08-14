В Краснодаре из-за сильного ветра на дорогу упали деревья
В Краснодаре 14 августа спасатели убирают деревья, которые упали на тротуары и проезжую часть из-за сильного ветра
Напомним, 13 августа в Краснодаре дерево упало на дорогу и придавило иномарку. Из-за этого в центре города оказалось парализовано автомобильное движение.
14 августа горожане снова сообщили в социальные сетях о поваленных деревьях.
«Между Фрунзе и Кирова упало дерево и придавило прицеп, не выдержали корни», — написал очевидец.
В инстаграме ЕДДС Краснодара написали, что упавшие деревья убирают спасатели. Работа ведется на Артельном проезде, Ростовском шоссе, улицах 40-летия Победы и Солнечной
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