«Таких дождей не было 10 лет». Глава Крымского района предупредил о возможном наводнении

Краснодарский край

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После обеда 13 августа в Крымском районе начнутся очень сильные дожди. Глава района сообщил, что вода зайдет в город, и попросил быть готовыми к эвакуации

Напомним, 10 августа в районе ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Юга.ру писали, что Кубань накрыл черноморский мезоциклон. В ночь на 13 августа в районе станицы Нижнебаканской уровень воды в реке достиг опасных отметок. В поселке включили сирены.

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что 13–15 августа в районе пройдут сильнейшие дожди за последние десять лет. Ожидается до 40 мм осадков в час. Действует режим повышенной готовности. Возможна эвакуация населения, отключения воды, газа и света.

Утром 13 августа Лесь выпустил видеообращение, в котором рассказал, что прогноз подтверждается, попросил не паниковать и рассказал, что делать: необходимо отогнать машины, поднять на верхние полки в домах электротехнику и документы, зарядить телефоны и фонари.

В районе развернули 32 пункта временного размещения.

Эписок эвакопунктов

Крымск: 
ООО «Кооператор», ул. Демьяна Бедного, 12.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Гигант», ул. Коммунистическая, 248. 
Социально-культурный центр, ул. К.Либкнехта,38.
МКЦ «Русь»,ул. Ленина, 231.
Школа № 6, ул. Темченко, 18.


Адагумское:
Школа № 61, ул. Мира, 8а. 
Школа № 32, ул. Пушкина, 5. 
Школа № 61 х. Адагум, ул. Мира, 8а.


Варениковское:
ДК Варениковского сельского поселения, ул. Советская, 41.
Школа № 56, ул. Советская, 42.
ДК, станица Варениковская, ул. Советская, 42.
41 СОШ № 59, х. Школьный, ул.Магистральная, 38.
СОШ № 28, с. Фадеево, ул. Школьная, 2а.


Кеслеровское:
Школа № 62, хутор Павловский, ул. Красная, 13.
Кеслеровское СКЦ, хутор Павловский, ул. Новая, 2.


Киевское:
Школа № 12, ул. Горького 115б. 
Школа № 31 с. Экономическое, ул. Почтовая, 12.
СКЦ, ул. Горького, 116.


Мерчанское:
Школа № 4, ул. Ленина, 99.


Молдаванское: 
Школа № 16, ул. Тельмана, 32.
Школа № 45, поселок Саук-Дере, ул. 60 лет образования СССР, 12.


Нижнебаканское:
Школа № 11, ул. Октябрьская, 5.
Кафе «Тополек», Ленина, 41/1.


Пригородное:
Школа № 44, хутор Новоукраинский, ул. Комарова, 5.
Сельский клуб, хутор Армянский, ул. Горького, 2.
СКЦ, хутор Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б.


Троицкое: 
СКЦ, ул. Советская, 60
СКЦ, хутор Могукорово, ул. Таманская, 58.
СКЦ, хутор Кувичинский, ул. Зеленая, 59.


Южное:
Школа № 22, хутор Новотроицкий, ул. Шоссейная, 61.
Школа № 23, хутор Красный, ул. Школьная, 3. 
Школа № 66, хутор Евсеевский, ул. Школьная, 11.

Крымский район Стихийные бедствия

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«Таких дождей не было 10 лет». Глава Крымского района предупредил о возможном наводнении
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