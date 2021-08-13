«Таких дождей не было 10 лет». Глава Крымского района предупредил о возможном наводнении

После обеда 13 августа в Крымском районе начнутся очень сильные дожди. Глава района сообщил, что вода зайдет в город, и попросил быть готовыми к эвакуации

Напомним, 10 августа в районе ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Юга.ру писали, что Кубань накрыл черноморский мезоциклон. В ночь на 13 августа в районе станицы Нижнебаканской уровень воды в реке достиг опасных отметок. В поселке включили сирены.

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что 13–15 августа в районе пройдут сильнейшие дожди за последние десять лет. Ожидается до 40 мм осадков в час. Действует режим повышенной готовности. Возможна эвакуация населения, отключения воды, газа и света.

Утром 13 августа Лесь выпустил видеообращение, в котором рассказал, что прогноз подтверждается, попросил не паниковать и рассказал, что делать: необходимо отогнать машины, поднять на верхние полки в домах электротехнику и документы, зарядить телефоны и фонари.

В районе развернули 32 пункта временного размещения.