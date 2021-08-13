«Таких дождей не было 10 лет». Глава Крымского района предупредил о возможном наводнении
После обеда 13 августа в Крымском районе начнутся очень сильные дожди. Глава района сообщил, что вода зайдет в город, и попросил быть готовыми к эвакуации
Напомним, 10 августа в районе ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Юга.ру писали, что Кубань накрыл черноморский мезоциклон. В ночь на 13 августа в районе станицы Нижнебаканской уровень воды в реке достиг опасных отметок. В поселке включили сирены.
Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что 13–15 августа в районе пройдут сильнейшие дожди за последние десять лет. Ожидается до 40 мм осадков в час. Действует режим повышенной готовности. Возможна эвакуация населения, отключения воды, газа и света.
Утром 13 августа Лесь выпустил видеообращение, в котором рассказал, что прогноз подтверждается, попросил не паниковать и рассказал, что делать: необходимо отогнать машины, поднять на верхние полки в домах электротехнику и документы, зарядить телефоны и фонари.
В районе развернули 32 пункта временного размещения.
Крымск:
ООО «Кооператор», ул. Демьяна Бедного, 12.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Гигант», ул. Коммунистическая, 248.
Социально-культурный центр, ул. К.Либкнехта,38.
МКЦ «Русь»,ул. Ленина, 231.
Школа № 6, ул. Темченко, 18.
Адагумское:
Школа № 61, ул. Мира, 8а.
Школа № 32, ул. Пушкина, 5.
Школа № 61 х. Адагум, ул. Мира, 8а.
Варениковское:
ДК Варениковского сельского поселения, ул. Советская, 41.
Школа № 56, ул. Советская, 42.
ДК, станица Варениковская, ул. Советская, 42.
41 СОШ № 59, х. Школьный, ул.Магистральная, 38.
СОШ № 28, с. Фадеево, ул. Школьная, 2а.
Кеслеровское:
Школа № 62, хутор Павловский, ул. Красная, 13.
Кеслеровское СКЦ, хутор Павловский, ул. Новая, 2.
Киевское:
Школа № 12, ул. Горького 115б.
Школа № 31 с. Экономическое, ул. Почтовая, 12.
СКЦ, ул. Горького, 116.
Мерчанское:
Школа № 4, ул. Ленина, 99.
Молдаванское:
Школа № 16, ул. Тельмана, 32.
Школа № 45, поселок Саук-Дере, ул. 60 лет образования СССР, 12.
Нижнебаканское:
Школа № 11, ул. Октябрьская, 5.
Кафе «Тополек», Ленина, 41/1.
Пригородное:
Школа № 44, хутор Новоукраинский, ул. Комарова, 5.
Сельский клуб, хутор Армянский, ул. Горького, 2.
СКЦ, хутор Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б.
Троицкое:
СКЦ, ул. Советская, 60
СКЦ, хутор Могукорово, ул. Таманская, 58.
СКЦ, хутор Кувичинский, ул. Зеленая, 59.
Южное:
Школа № 22, хутор Новотроицкий, ул. Шоссейная, 61.
Школа № 23, хутор Красный, ул. Школьная, 3.
Школа № 66, хутор Евсеевский, ул. Школьная, 11.