МТС и «Орлёнок» помогут талантливым детям в благотворительном проекте
МТС заключила соглашение о социокультурном сотрудничестве с лагерем «Орлёнок»
Теперь «орлята» смогут учиться онлайн у звездных наставников проекта, стажироваться в Москве по профильным направлениям, выступать на большой сцене с известными исполнителями. Все это — в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М».
Вместе МТС и «Орлёнок» надеются найти талантливых детей и заинтересовать их творчеством: вокалом, хореографией, кино, фотографией, блогингом. Детям предлагают высказаться на актуальные темы, такие как экология, разумное потребление, семейные ценности. В пресс-службе МТС подчеркнули, что на проекте «Поколение М» у всех равные возможности вне зависимости от региона, творческого опыта и навыков, материального положения.
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«ВДЦ «Орлёнок» — место концентрации талантливых и активных детей. Для многих россиян он символизирует возможности, открытия и начинания. Эти ценности созвучны проекту «Поколение М». Мы дарим любым детям шанс стать еще лучше, способнее, добрее», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
В августе для участников девятой смены лагеря пройдет конкурс «Поколение М: Blog&Voice», где любой ребенок сможет попробовать свои силы в танцах, песнях и репортажной работе. Победители получат памятные призы от МТС и представят свой номер на гала-концерте с участием звезд. С постановкой поможет продюсерский центр «Эколь».
«Проект «Поколение М» — возможность для самовыражения, преодоления сомнений и укрепления веры в себя. Это важно и для личностного, и для профессионального становления молодежи. «Поколение М» дополнит лучшие творческие проекты «Орлёнка», объединит одаренных ребят, мотивирует их создавать качественный и современный контент», — прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.
Все активности в группах и на сайте проекта МТС конвертирует в деньги и переводит их на благотворительность. Компания отправила уже более 20 млн рублей на лечение 63 детей. Программу реализуют при поддержке Минкульта в партнерстве с творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнесом.