МТС и «Орлёнок» помогут талантливым детям в благотворительном проекте

МТС заключила соглашение о социокультурном сотрудничестве с лагерем «Орлёнок»

Теперь «орлята» смогут учиться онлайн у звездных наставников проекта, стажироваться в Москве по профильным направлениям, выступать на большой сцене с известными исполнителями. Все это — в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М». Вместе МТС и «Орлёнок» надеются найти талантливых детей и заинтересовать их творчеством: вокалом, хореографией, кино, фотографией, блогингом. Детям предлагают высказаться на актуальные темы, такие как экология, разумное потребление, семейные ценности. В пресс-службе МТС подчеркнули, что на проекте «Поколение М» у всех равные возможности вне зависимости от региона, творческого опыта и навыков, материального положения.

«ВДЦ «Орлёнок» — место концентрации талантливых и активных детей. Для многих россиян он символизирует возможности, открытия и начинания. Эти ценности созвучны проекту «Поколение М». Мы дарим любым детям шанс стать еще лучше, способнее, добрее», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый. В августе для участников девятой смены лагеря пройдет конкурс «Поколение М: Blog&Voice», где любой ребенок сможет попробовать свои силы в танцах, песнях и репортажной работе. Победители получат памятные призы от МТС и представят свой номер на гала-концерте с участием звезд. С постановкой поможет продюсерский центр «Эколь».

Читайте также: В ночь на 13 августа россияне увидят самый мощный звездопад в году