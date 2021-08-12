В ночь на 13 августа россияне увидят самый мощный звездопад в году

Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа достигнет пика

Метеорный поток Персеиды достигнет пика к 23:00 12 августа. В ночь на 13 августа на небе можно будет увидеть один-два метеора в секунду. Ежегодно метеорный поток появляется в августе со стороны созвездия Персея. В это время Земля проходит через шлейф частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мелкие пылевые частицы сгорают в атмосфере Земли, и мы видим то, что называем звездопадом. Сама комета Свифта-Туттля приближается к Земле раз в 135 лет, но через ее хвост проходит ежегодно. В прошлый раз комету видели в 1992 году.

В пресс-службе Московского планетария рассказали ТАСС, что начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час или один-два в минуту. В планетарии пообещали, что это будет лучший звездопад года. Также астрономы посоветовали для лучшего наблюдения за метеорным потоком отъехать на 30 км от города, иначе сильная засветка неба не позволит увидеть и больше половины метеоров.

Как рассказал «Российской газете» научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Владимир Корчагин, жители Ростовской области, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии не смогут в полной мере наблюдать астрономическое явление. «Я посмотрел прогноз погоды, и везде, включая Черноморское побережье и горы Архыза, прогнозируются дожди и тучи. Подождем следующего года», — сказал астроном.