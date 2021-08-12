В ночь на 13 августа россияне увидят самый мощный звездопад в году

Краснодарский край, Вся Россия

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Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа достигнет пика

Метеорный поток Персеиды достигнет пика к 23:00 12 августа. В ночь на 13 августа на небе можно будет увидеть один-два метеора в секунду.

Ежегодно метеорный поток появляется в августе со стороны созвездия Персея. В это время Земля проходит через шлейф частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мелкие пылевые частицы сгорают в атмосфере Земли, и мы видим то, что называем звездопадом. Сама комета Свифта-Туттля приближается к Земле раз в 135 лет, но через ее хвост проходит ежегодно. В прошлый раз комету видели в 1992 году.

В пресс-службе Московского планетария рассказали ТАСС, что начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час или один-два в минуту. В планетарии пообещали, что это будет лучший звездопад года.

Также астрономы посоветовали для лучшего наблюдения за метеорным потоком отъехать на 30 км от города, иначе сильная засветка неба не позволит увидеть и больше половины метеоров.

Как рассказал «Российской газете» научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Владимир Корчагин, жители Ростовской области, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии не смогут в полной мере наблюдать астрономическое явление.

«Я посмотрел прогноз погоды, и везде, включая Черноморское побережье и горы Архыза, прогнозируются дожди и тучи. Подождем следующего года», — сказал астроном.

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Тем не менее, кубанцев пригласили попытать удачу и посмотреть на звездопад в палаточном лагере Camp2050 на «Курорте Красная Поляна». Там с 13 по 15 августа пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды».

Кроме того, 11 августа стартовал фестиваль «Семейный отдых с астрономами» на базе отдыха «Поляна Убинская» в Северском районе, сообщала пресс-служба краснодарского отделения Русского географического общества.

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