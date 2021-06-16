МТС ускорила интернет в «Орлёнке»
Новое оборудование МТС позволило устранить белые пятна в покрытии и вдвое ускорить 4G там, где сеть уже работает
К началу летних смен компания МТС установила дополнительные объекты связи на территории ВДЦ «Орлёнок». Теперь 4G от МТС охватывает всю площадь детского центра (свыше 250 га).
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Впервые высокоскоростной интернет заработал на самой большой концертной площадке лагеря — эстраде «Фестивальной». Улучшили качество связи в районе астрономической обсерватории, где проходят увлекательные лекции и практические занятия «орлят», и на пляжах центра.
«Для МТС очень почетно обеспечивать высокое качество связи и интернета в таком знаковом для всех российских детей месте. У «орлят» огромное количество уникальных мероприятий офлайн, однако интернет играет важную роль в центре. С его помощью ребята в соцсетях ведут хронику своего отдыха, ярких событий и обучения. Интернет позволяет им участвовать в творческих конкурсах нашего проекта «Поколение М». Наконец, это один из способов связи с родителями и домом, возможность делиться фото и видео», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
В «Орлёнке» работают десять базовых детских лагерей. За год в центре проходит 13 смен, их участниками становятся свыше 20 тыс. ребят в возрасте от 11 до 16 лет из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Здесь ежегодно реализуется около 100 образовательных программ различной направленности, проходит 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровня, организуются спортивные соревнования, встречи с выдающимися людьми.
Напомним, оператор МТС подготовил 4G-сеть к курортному сезону в Лазаревском районе Большого Сочи.