МТС ускорила интернет в «Орлёнке»

Новое оборудование МТС позволило устранить белые пятна в покрытии и вдвое ускорить 4G там, где сеть уже работает

К началу летних смен компания МТС установила дополнительные объекты связи на территории ВДЦ «Орлёнок». Теперь 4G от МТС охватывает всю площадь детского центра (свыше 250 га).

Впервые высокоскоростной интернет заработал на самой большой концертной площадке лагеря — эстраде «Фестивальной». Улучшили качество связи в районе астрономической обсерватории, где проходят увлекательные лекции и практические занятия «орлят», и на пляжах центра.

«Для МТС очень почетно обеспечивать высокое качество связи и интернета в таком знаковом для всех российских детей месте. У «орлят» огромное количество уникальных мероприятий офлайн, однако интернет играет важную роль в центре. С его помощью ребята в соцсетях ведут хронику своего отдыха, ярких событий и обучения. Интернет позволяет им участвовать в творческих конкурсах нашего проекта «Поколение М». Наконец, это один из способов связи с родителями и домом, возможность делиться фото и видео», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

В «Орлёнке» работают десять базовых детских лагерей. За год в центре проходит 13 смен, их участниками становятся свыше 20 тыс. ребят в возрасте от 11 до 16 лет из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Здесь ежегодно реализуется около 100 образовательных программ различной направленности, проходит 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровня, организуются спортивные соревнования, встречи с выдающимися людьми.

Напомним, оператор МТС подготовил 4G-сеть к курортному сезону в Лазаревском районе Большого Сочи.