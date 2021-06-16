МТС ускорила интернет в «Орлёнке»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Новое оборудование МТС позволило устранить белые пятна в покрытии и вдвое ускорить 4G там, где сеть уже работает

К началу летних смен компания МТС установила дополнительные объекты связи на территории ВДЦ «Орлёнок». Теперь 4G от МТС охватывает всю площадь детского центра (свыше 250 га).

Читайте также:

Впервые высокоскоростной интернет заработал на самой большой концертной площадке лагеря — эстраде «Фестивальной». Улучшили качество связи в районе астрономической обсерватории, где проходят увлекательные лекции и практические занятия «орлят», и на пляжах центра.

«Для МТС очень почетно обеспечивать высокое качество связи и интернета в таком знаковом для всех российских детей месте. У «орлят» огромное количество уникальных мероприятий офлайн, однако интернет играет важную роль в центре. С его помощью ребята в соцсетях ведут хронику своего отдыха, ярких событий и обучения. Интернет позволяет им участвовать в творческих конкурсах нашего проекта «Поколение М». Наконец, это один из способов связи с родителями и домом, возможность делиться фото и видео», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

В «Орлёнке» работают десять базовых детских лагерей. За год в центре проходит 13 смен, их участниками становятся свыше 20 тыс. ребят в возрасте от 11 до 16 лет из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Здесь ежегодно реализуется около 100 образовательных программ различной направленности, проходит 16 фестивалей международного, федерального и регионального уровня, организуются спортивные соревнования, встречи с выдающимися людьми.

Напомним, оператор МТС подготовил 4G-сеть к курортному сезону в Лазаревском районе Большого Сочи.

Интернет Мобильная связь МТС Технологии

Новости

Власти Краснодара опровергли запрет на участие учителей в выпускных вечерах
На Кубани полицейский устроил ДТП и скрылся
На Кубань придут сильные дожди с грозой и градом, а на Азовское море — шторм
Через центр Сочи до аэропорта ночью будут ходить автобусы
В Краснодаре в кино покажут мелодраму Вуди Аллена «Полночь в Париже»
Где в Краснодаре могут построить новые больницы и поликлиники? Рассказал мэр города

Лента новостей

Блеск стали и березы из стереотипов
Вчера, 13:18
Блеск стали и березы из стереотипов
Где в Краснодаре найти современную скульптуру
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
11 июня, 14:51
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
Что говорят власти и пользователи
Фрукты и ягоды прямо под ногами
10 июня, 11:35
Фрукты и ягоды прямо под ногами
Что можно съесть в частном секторе Краснодара

Реклама на портале