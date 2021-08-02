В августе на «Курорте Красная Поляна» пройдет фестиваль «Звездопад Персеиды»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

13–15 августа гости «Курорта Красная Поляна» увидят звездопад Персеиды в палаточном лагере Camp2050

Трехдневный фестиваль посвящен ежегодному явлению — метеорному потоку со стороны созвездия Персея. Фестиваль пройдет в палаточном лагере на высоте 2050 метров над уровнем моря. Гости увидят до 100 падающих звезд в час.

В программе выходных — экскурсии по звездному небу от астрономов, йога на рассвете и закаты на альпийских лугах, походы и ретриты, огненные шоу. Атмосферу обеспечат камерные этноконцерты, где отдыхающие погрузятся в мелодии ханга, флейты, гитары, барабана, варгана и диджериду.

Читайте также:

В горной долине Цирк-2, где расположен лагерь, курорт откроет мини-обсерваторию. С помощью профессионалов-астрономов и телескопа гости найдут и рассмотрят космические явления — например, взрыв звезды, который случился более 400 лет назад.

Палаточный лагерь работает с июля по сентябрь. Курорт сдает в аренду укомплектованные палатки со спальными мешками и шатры с кроватями (для тех, кому особенно важен комфорт). Подробнее о Camp 2050 и спецпредложениях для гостей лагеря Юга.ру уже писали.

Познакомиться с полной программой фестиваля и забронировать место в палаточном лагере можно на сайте «Курорта Красная Поляна».

Космос Красная Поляна походы Фестивали

Новости

Мэрия Краснодара выпустила ролик про проблемы на дорогах и как их будет решать до 2034 года
На Кубани у школьницы умерли мама, папа и бабушка якобы после прививки. Вот что об этом известно
В Сочи полицейский угрожал скинуть девушек в воду
Глава Адыгеи поручил вдвое увеличить число земельных участков для многодетных в поселке Табачном
Мэр Краснодара поручил спасти засыхающие липы, которые пересадили с улицы Московской
Геленджик, Сочи, Анапа. Милохин, Ивлеева и другие блогеры продолжают путешествовать по Кубани

Лента новостей

«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
30 июля, 13:19
«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
Интервью с Юрием Сапрыкиным
«У нас всё еще сырая команда»
Сегодня, 13:31
«У нас всё еще сырая команда»
Спортивный журналист Артур Каратай анализирует причины неожиданного домашнего поражения ФК «Краснодар»
В «Типографии» открылась выставка «Непослушницы»
Вчера, 14:40
В «Типографии» открылась выставка «Непослушницы»

Реклама на портале