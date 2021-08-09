В Геленджике казаки избили отдыхающего

Инцидент произошел 30 июля, но мужчина выложил видео в сеть только 7 августа из-за угроз казаков

Конфликт между казаками и туристом произошел в Геленджике в ночь на 30 июля. Отдыхающий заснял его происходящее на видео и выложил в паблики. На кадрах ролика мужчина переспрашивает казака, куда он послал отдыхающего, на что тот набросился на мужчину с камерой со словами: «Я тебе разрешение давал снимать? Ты че, дебил? Вали отсюда». Автор видео написал, что подошел к казакам,чтобы сделать обращение, но они не стали его слушать и разговаривали в грубой форме. После того, как мужчина достал телефон, ситуация усугубилась: «Мои действия еще больше разозлили казака, он дал мне несколько лещей и выбил телефон из рук, на сообщение о том, что я сейчас вызову полицию, мне ответили, что они работают совместно с ними и если я их вызову, то меня оформят на 15 суток».

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Также отдыхающий рассказал, что после того, как казаки выбили у него телефон, его затащили за угол и ударили несколько раз по лицу. По словам мужчины, он восстанавливается после операции, о чем говорил казам. Кроме того, он написал, что не мог выложить видео раньше из-за угроз казаков найти его и избить еще раз. В телеграм-калале мэрии Геленджика «Pressa без пресса» опубликовали выписку из объяснительной одного из участников патруля. Он написал, что двое отдыхающих были пьяны, провоцировали и оскорбляли казаков: «02.08.2021 года около 00 часов 20 минут к нашему наряду, осуществляющему охрану общественного порядка по маршруту «Центральная площадь», подошли два гражданина. По первичным признакам они были в состоянии алкогольного опьянения и выразили недовольство тем, что из-за того, что наряд казаков стоит около магазина «Продукты» в ТЦ «Геленджик», им не продают алкогольную продукцию. После чего эти два гражданина начали провоцировать и оскорблять членов казачьего общества. Один из граждан достал телефон и начал снимать казаков. Мы попросили его прекратить съёмку, но получили грубый отказ. После один из казаков несколько раз попытался отвести руку с телефоном того, кто снимал, в сторону. После проведенной разъяснительной беседы, двое граждан прекратили видеосъёмку и направились в неизвестном направлении».