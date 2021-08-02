В Сочи полицейский угрожал скинуть девушек в воду

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи полицейские и росгвардейцы жестко задержали туристок, на которых жаловались отдыхающие

Инцидент случился в Сочи 11 июля, но известно о нем стало только сейчас. В соцсетях появился ролик, на котором во время общения с пьяными девушками сотрудник полиции сначала матом отвечает им на вопросы, а потом обещает скинуть их в воду.

На другом видео из репортажа канала «Москва 24» девушка просит полицейского показать ей документы:

«На каком основании я должна пройти? Ты кто такой? Документы покажи!»

На заднем плане другая туристка ударяет сотрудника полиции, когда тот пытается скрутить ей руки.

В пресс-службе транспортной полиции Сочи 2 августа рассказали Юга.ру, что конфликт случился в зоне причала яхтенной гавани морского порта. Сотрудников полиции вызвали отдыхающие с просьбой успокоить двух туристок, которые выпивали, громко ругались и не обращали внимания на замечания охранников. 

На просьбы полицейских успокоиться девушки не реагировали и продолжали вести себя агрессивно. От медицинского освидетельствования они отказались. После этого туристок сопроводили в отдел, где составили административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением полиции).

Также будет проведена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, который пригрозил скинуть девушек в море.

В Росгварии ответили, что пока прокомментировать ситуацию не могут.

Полиция Росгвардия Сочи

Новости

Мэрия Краснодара выпустила ролик про проблемы на дорогах и как их будет решать до 2034 года
На Кубани у школьницы умерли мама, папа и бабушка якобы после прививки. Вот что об этом известно
В Сочи полицейский угрожал скинуть девушек в воду
Глава Адыгеи поручил вдвое увеличить число земельных участков для многодетных в поселке Табачном
Мэр Краснодара поручил спасти засыхающие липы, которые пересадили с улицы Московской
Геленджик, Сочи, Анапа. Милохин, Ивлеева и другие блогеры продолжают путешествовать по Кубани

Лента новостей

«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
30 июля, 13:19
«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
Интервью с Юрием Сапрыкиным
«У нас всё еще сырая команда»
Сегодня, 13:31
«У нас всё еще сырая команда»
Спортивный журналист Артур Каратай анализирует причины неожиданного домашнего поражения ФК «Краснодар»
В «Типографии» открылась выставка «Непослушницы»
Вчера, 14:40
В «Типографии» открылась выставка «Непослушницы»

Реклама на портале