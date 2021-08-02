В Сочи полицейский угрожал скинуть девушек в воду

В Сочи полицейские и росгвардейцы жестко задержали туристок, на которых жаловались отдыхающие

Инцидент случился в Сочи 11 июля, но известно о нем стало только сейчас. В соцсетях появился ролик, на котором во время общения с пьяными девушками сотрудник полиции сначала матом отвечает им на вопросы, а потом обещает скинуть их в воду.

Новый день и новое видео с участием полиции в Сочи В пи#### мой значок, поняла, бл###, я тебя сейчас в воду выкину Мы не знаем что было до начала съёмки видео, но на наш взгляд в полиции должны работать уравновешенные, справедливые и чтящие закон и право сотрудники. pic.twitter.com/MHX8XryhII

На заднем плане другая туристка ударяет сотрудника полиции, когда тот пытается скрутить ей руки.

«На каком основании я должна пройти? Ты кто такой? Документы покажи!»

На другом видео из репортажа канала «Москва 24» девушка просит полицейского показать ей документы:

В пресс-службе транспортной полиции Сочи 2 августа рассказали Юга.ру, что конфликт случился в зоне причала яхтенной гавани морского порта. Сотрудников полиции вызвали отдыхающие с просьбой успокоить двух туристок, которые выпивали, громко ругались и не обращали внимания на замечания охранников.

На просьбы полицейских успокоиться девушки не реагировали и продолжали вести себя агрессивно. От медицинского освидетельствования они отказались. После этого туристок сопроводили в отдел, где составили административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением полиции).

Также будет проведена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, который пригрозил скинуть девушек в море.

В Росгварии ответили, что пока прокомментировать ситуацию не могут.