Посетитель подрался с охранниками ТРЦ «Галерея Краснодар»

Накануне телеграм-канал «Туподар» сообщил, что в торгово-развлекательном центре «Галерея» произошла драка между посетителем и охранником. Очевидцы рассказали, что мужчина приставал к женщине.

На втором видео заснят пострадавший мужчина, — по всей видимости, охранник ТРЦ. У него разбито лицо и течет кровь. Оператор также проследовал за участком конфликта и его товарищами, заснял их лица и как они покидают центр.

8 августа портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Краснодару. Там подтвердили, что между посетителями и сотрудниками службы безопасности торгово-развлекательного центра случился конфликт. В драке получили телесные повреждения два охранника, им оказывается медицинская помощь.

Сейчас полицейские выясняют личность и местонахождение правонарушителя, а также его мотивы. После проверки будет принято процессуальное решение.