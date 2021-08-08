Посетитель подрался с охранниками ТРЦ «Галерея Краснодар»
8 августа в полиции Краснодара прокомментировали драку в ТРЦ «Галерея»
Накануне телеграм-канал «Туподар» сообщил, что в торгово-развлекательном центре «Галерея» произошла драка между посетителем и охранником. Очевидцы рассказали, что мужчина приставал к женщине.
На втором видео заснят пострадавший мужчина, — по всей видимости, охранник ТРЦ. У него разбито лицо и течет кровь. Оператор также проследовал за участком конфликта и его товарищами, заснял их лица и как они покидают центр.
8 августа портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Краснодару. Там подтвердили, что между посетителями и сотрудниками службы безопасности торгово-развлекательного центра случился конфликт. В драке получили телесные повреждения два охранника, им оказывается медицинская помощь.
Сейчас полицейские выясняют личность и местонахождение правонарушителя, а также его мотивы. После проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, крупная драка случилась около «Галереи» осенью 2013 года.Тогда несколько десятков футбольных фанатов подрались возле ТРЦ в присутствии казаков. Сами же казаки попали в центр скандала летом того же года — они и несколько мужчин в штатском избили на газоне двух молодых людей. Впрочем, представители казачества открестились от участия в драке.