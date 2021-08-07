В Юбилейном микрорайоне Краснодара ночью горел рынок

Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС РФ об этом сообщили 3:08 7 августа. Через минуту он направил к месту вызова пожарные бригады.



В 3:16 пожарники прибыли на место происшествия и установили, что площадь возгорание составляет 100 кв. м. Вскоре пожар удалось локализовать, в 3:53 — ликвидировать открытое горение. В 4:23 сотрудники МЧС заявили о полной ликвидации последствий пожара. Также они сообщили, что травмированных и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и 3 машины МЧС РФ.