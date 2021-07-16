Самую длинную экотропу горы Аибга открыли на «Курорте Красная Поляна»

Партнерский Краснодарский край

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На «Курорте Красная Поляна» открыли Черничную тропу длиной более 19 км и с перепадом высот 1800 метров

Маршрут начинается на высоте 2200 метров над уровнем моря от верхней станции канатной дороги «Вершина». Он проходит через долину Цирк-1 и спускается до высоты 400 метров по западному склону горы Аибга к реке Мзымта.

Экотропа находится на особо охраняемой природной территории Сочинского национального парка, поэтому гости обязаны соблюдать правила посещения уникальной природной зоны. Путешествие возможно только в сопровождении опытного горного гида «Бюро приключений» курорта.

Поход требует от участников хорошего уровня физической подготовки и выносливости, он занимает около девяти часов. В пресс-службе курорта уверены, что усилия того стоят: путешественники увидят панорамы Главного Кавказского хребта и познакомятся с цветочным разнообразием горных лугов в верхней части тропы. А ниже пройдут через леса, где растут деревья-патриархи: многовековые пихты, клены и буки.

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Черника, как подсказывает название, там тоже есть: на альпийских лугах зреют плоды низкого кустарника черники обыкновенной, а в лесу растут раскидистые, высокие кустарники черники кавказской. Их плодами кормятся многие дикие животные: медведи, олени, серны, тетерева, сони и др.

Всего на «Курорте Красная Поляна» 50 км экотроп с водопадами и озерами, хвойными и буковыми реликтовыми лесами, уникальными растениями и животными.

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