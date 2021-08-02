В Горячем ключе утонул ребенок

О случившемся очевидцы сообщили в телеграм-канале gk_news. Очевидцы написали, что трагедия произошла около 18:00 на городском озере. По их словам, ребенок был из многодетной семьи.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили интернет-порталу «Россия.Кубань», что по факту гибели проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.