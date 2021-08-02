В Горячем ключе утонул ребенок
Вечером 1 августа в Горячем Ключе утонул 4-летний мальчик
О случившемся очевидцы сообщили в телеграм-канале gk_news. Очевидцы написали, что трагедия произошла около 18:00 на городском озере. По их словам, ребенок был из многодетной семьи.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили интернет-порталу «Россия.Кубань», что по факту гибели проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.
Только за июль на Кубани несколько детей погибли на водоемах. Так, 15 июля в Краснодаре пропала девушка, которая плавала в реке, еще двух девочек в возрасте 14 и 17 лет унесло течением через два дня. 19 июля 14-летнюю девочку нашли мертвой. А 28 июля в Каневской утонул 11-летний мальчик.
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