Кубанский суд потребовал от Роскомнадзора заблокировать сайт о ворах «Прайм Крайм»

Краснодарский край, Вся Россия

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Судья Краснодарского краевого суда 27 июля предложил Роскомнадзору ограничить работу сайта «Прайм Крайм» из-за пропаганды преступной жизни

Напомним, накануне в Краснодаре вынесли первый приговор за статус «вора в законе». 37-летний Давид Джангидзе, известный в криминальном мире как Дато Краснодарский, получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей.

По результатам рассмотрения этого уголовного дела Краснодарский краевой суд вынес частное постановление в адрес главы Роскомнадзора о необходимости обратить внимание на факты «злоупотребления свободой массовой информации» администраторами сайта «Прайм Крайм».

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По мнению суда, на сайте содержится информация о социокультурных ценностях преступного мира, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В частности, интернет-портал обвинили в пропаганде криминальной власти лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Суд потребовал в течение месяца принять меры. 

27 июля в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили «Ъ», что судья Василий Лобода направил постановление в адрес Роскомнадзора. Ведомству предложено ограничить работу интернет-ресурса «Прайм Крайм».

ИА «Прайм Крайм» было зарегистрировано в 2006 году. На сайте публикуются новости об организованной преступности в России. Авторы утверждают, что портал никем не ангажирован и не обслуживает ничьи интересы. 

«Мы преследуем целью восстановить истинную картину прошлого, а происходящие ныне процессы отражать объективно и непредвзято», — пишет администрация портала. 

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