Кубанский суд потребовал от Роскомнадзора заблокировать сайт о ворах «Прайм Крайм»

Напомним, накануне в Краснодаре вынесли первый приговор за статус «вора в законе». 37-летний Давид Джангидзе, известный в криминальном мире как Дато Краснодарский, получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей.

По результатам рассмотрения этого уголовного дела Краснодарский краевой суд вынес частное постановление в адрес главы Роскомнадзора о необходимости обратить внимание на факты «злоупотребления свободой массовой информации» администраторами сайта «Прайм Крайм».