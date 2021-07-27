Кубанский суд потребовал от Роскомнадзора заблокировать сайт о ворах «Прайм Крайм»
Судья Краснодарского краевого суда 27 июля предложил Роскомнадзору ограничить работу сайта «Прайм Крайм» из-за пропаганды преступной жизни
Напомним, накануне в Краснодаре вынесли первый приговор за статус «вора в законе». 37-летний Давид Джангидзе, известный в криминальном мире как Дато Краснодарский, получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей.
По результатам рассмотрения этого уголовного дела Краснодарский краевой суд вынес частное постановление в адрес главы Роскомнадзора о необходимости обратить внимание на факты «злоупотребления свободой массовой информации» администраторами сайта «Прайм Крайм».
По мнению суда, на сайте содержится информация о социокультурных ценностях преступного мира, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В частности, интернет-портал обвинили в пропаганде криминальной власти лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Суд потребовал в течение месяца принять меры.
27 июля в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили «Ъ», что судья Василий Лобода направил постановление в адрес Роскомнадзора. Ведомству предложено ограничить работу интернет-ресурса «Прайм Крайм».
ИА «Прайм Крайм» было зарегистрировано в 2006 году. На сайте публикуются новости об организованной преступности в России. Авторы утверждают, что портал никем не ангажирован и не обслуживает ничьи интересы.
«Мы преследуем целью восстановить истинную картину прошлого, а происходящие ныне процессы отражать объективно и непредвзято», — пишет администрация портала.