На Западном обходе Краснодара горит дом

Краснодарский край

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На Западном обходе Краснодара 25 июля произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 14:14. Минуту спустя к месту вызова отправились подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Установлено, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании. Площадь возгорания — 96 кв. м. К 14:24 пожар локализовали с помощью двух стволов. К тушению привлечены 12 человек личного состава и три единыцы техники.

Как писали Юга.ру, утром 23 июля в Анапе произошел пожар в кафе «Бест фуд», в котором пострадали два человека.

Краснодар Пожары

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На Западном обходе Краснодара горит дом
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