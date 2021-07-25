На Западном обходе Краснодара горит дом

На Западном обходе Краснодара 25 июля произошел пожар в частном доме

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 14:14. Минуту спустя к месту вызова отправились подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Установлено, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании. Площадь возгорания — 96 кв. м. К 14:24 пожар локализовали с помощью двух стволов. К тушению привлечены 12 человек личного состава и три единыцы техники.