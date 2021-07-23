Во время пожара в кафе Анапы пострадали два человека

Утром 23 июля в Анапе произошел пожар в кафе «Бест фуд»

О пожаре в анапском кафе «Бест фуд» на улице Астраханской сообщил телеграм-канал «Анапское Черноморье» со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило около 9:16. К месту происшествия направили подразделения анапского пожарно-спасательного гарнизона МЧС.