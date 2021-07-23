Во время пожара в кафе Анапы пострадали два человека

Краснодарский край

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Утром 23 июля в Анапе произошел пожар в кафе «Бест фуд»

О пожаре в анапском кафе «Бест фуд» на улице Астраханской сообщил телеграм-канал «Анапское Черноморье» со ссылкой на очевидцев. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило около 9:16. К месту происшествия направили подразделения анапского пожарно-спасательного гарнизона МЧС.

Спасатели по прибытию установили, что пожар произошел на площади 20 кв. метров. Локализовали пожар в 9:19. Последствия пожара ликвидировали в 9:28.

Предварительно, пострадали два человека. Степень и характер травм устанавливают медики.

Анапа МЧС Пожары Происшествия

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