В Кореновске двое парней стреляли по людям из пневматики

В МВД Кубани 23 июля сообщили, что возбудили уголовное дело против двух парней, которые девять раз выстрелили по людям из пневматики в Кореновском районе

Инцидент случился в центральном парке Кореновска. Между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого двое парней девять раз выстрелили из оружия и ранили трех мужчин. Одному из них пуля вошла в ногу. На место происшествия выехали наряды ДПС и патрульно-постовой службы полиции. Стрелявших задержали у них дома. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 21 года и 20 лет.