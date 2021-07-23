В Кореновске двое парней стреляли по людям из пневматики

Краснодарский край

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В МВД Кубани 23 июля сообщили, что возбудили уголовное дело против двух парней, которые девять раз выстрелили по людям из пневматики в Кореновском районе

Инцидент случился в центральном парке Кореновска. Между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого двое парней девять раз выстрелили из оружия и ранили трех мужчин. Одному из них пуля вошла в ногу.

На место происшествия выехали наряды ДПС и патрульно-постовой службы полиции. Стрелявших задержали у них дома. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 21 года и 20 лет.

По результатам экспертизы гильз установили, что оружие было пневматическим. Сам пистолет молодые люди выкинули в водоем, сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении стрелявших возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы. 

Напомним, 18 июля драка со стрельбой произошла в Краснодаре. Компания мужчин шумно вела себя, на что местный житель сделал им замечание. Тогда один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета.

Драки Кореновский район Оружие Полиция Стрельба

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