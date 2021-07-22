В Краснодаре неизвестные облили машины зеленкой и порезали шины

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе улицы Академика Лукьяненко несколько машин облили зеленкой и спустили им колеса

О происшествии на улице Академика Лукьяненко, 34 сообщили 22 июля в инстаграме «ЧП и ДТП Краснодар и край». «Вандалы изуродовали автомобиль, припаркованный на придомовой стоянке», рассказал автор фото. По его словам, инцидент случился после часа ночи.

В полицию информация об этом поступила около 8:30, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару. На место происшествия выехал участковый. Предварительно, машину облили зеленкой и йодом, а также пробили три колеса.

Потерпевшая Елена рассказала порталу 93.RU, что это машина её свекрови. Женщине больше 60 лет, она неконфликтный человек и ни с кем не ругалась.

«Во дворе гуляет целая шайка молодежи, лет 16-17. Предположения только такие. Свекровь живет одна, ей больше 60 лет, в это доме уже больше 10 лет, никогда никаких инцидентов не было. Машина никому не мешала и стояла вдоль забора всегда, а то говорят, что это месть соседей. Кому-то просто захотелось похулиганить», — сказала женщина.

Она добавила, что пострадала не только эта машина. По ее словам, за сутки до этого в соседнем дворе на Академика Лукьяненко, 26 облили зеленкой и порезали шины Audi. Семья Елены ищет записи с камер видеонаблюдения.

Как писали Юга.ру, в мае этого года в Краснодаре неизвестные вскрыли несколько припаркованных машин и разбили стекла. Похожий случай произошел в 2018 году. Тогда окна разбили автомобилям в районе улиц Седина и Янковского.

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