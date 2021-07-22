В Краснодаре неизвестные облили машины зеленкой и порезали шины

В Краснодаре в районе улицы Академика Лукьяненко несколько машин облили зеленкой и спустили им колеса

О происшествии на улице Академика Лукьяненко, 34 сообщили 22 июля в инстаграме «ЧП и ДТП Краснодар и край». «Вандалы изуродовали автомобиль, припаркованный на придомовой стоянке», рассказал автор фото. По его словам, инцидент случился после часа ночи.

В полицию информация об этом поступила около 8:30, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару. На место происшествия выехал участковый. Предварительно, машину облили зеленкой и йодом, а также пробили три колеса.

Потерпевшая Елена рассказала порталу 93.RU, что это машина её свекрови. Женщине больше 60 лет, она неконфликтный человек и ни с кем не ругалась.