В Мостовском районе ветер сорвал крышу многоквартирного дома

Информация о том, что в поселке в двухэтажном многоквартирном доме ветер сорвал крышу, поступила спасателям в 17:02.

Прибывшая на место группа пожарно-спасательного гарнизона установила, что площадь повреждения составила около 200 кв. метров. Общая площадь кровли 16-квартирного дома — 384 кв. метра.