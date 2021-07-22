В Мостовском районе ветер сорвал крышу многоквартирного дома
В поселке Мостовском вечером 22 июля из-за сильного ветра повредило кровлю многоквартирного дома
Информация о том, что в поселке в двухэтажном многоквартирном доме ветер сорвал крышу, поступила спасателям в 17:02.
Прибывшая на место группа пожарно-спасательного гарнизона установила, что площадь повреждения составила около 200 кв. метров. Общая площадь кровли 16-квартирного дома — 384 кв. метра.
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В доме проводятся работы по оборудованию временной кровли. Пострадавших нет, расселение жильцов не требуется, но пункт временного размещения на случай необходимости подготовлен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в конце июня в Адыгее шквалом ветра сорвало порядка 300 кв. метров кровли с поселкового дома культуры.