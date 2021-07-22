Жители центра Краснодара провели сутки без воды из-за аварии

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 22 июля вернули холодную воду в центре города, но движение транспорта еще не восстановлено

Напомним, 21 июля из-за повреждения трубопровода без воды остались 16 частных и 8 многоквартирных домов по улицам Мира, Кубанская Набережная, Фрунзе, Кирова и Орджоникидзе. 

Также из-за ремонтных работ на трубопроводе ограничили движение по улице Мира от Кубанской Набережной до улицы Кирова и изменили маршрут троллейбуса №8. 

В 6:57 в телеграме администрации Краснодара сообщили о полном возвращении подачи водоснабжения. Специалисты «Водоканала» вели работы по замене 8 м трубопровода днем 21 и ночью 22 июля.

Однако все еще ограничено движение по улице Мира от Кубанской Набережной до улицы Кирова и изменен маршрут троллейбуса №8. В сторону вокзала он едет через: 

Тургеневский мост, улицу. Буденного, улицу Октябрьскую, ТРЦ «Галерея Краснодар», улицу Октябрьскую  —  и на ж/д вокзал Краснодар — 1. С вокзала троллейбус поедет по улице Октябрьской на улицу Северную, через ТРЦ «Галерея Краснодар» на улицу Октябрьскую, далее по улице Буденного, Тургеневский мост — и в Юбилейный микрорайон.

Полностью для проезда участок откроют после завершения работ по восстановлению дорожного покрытия.

Водоснабжение Дороги Краснодар Общественный транспорт Происшествия Ремонт дорог Транспорт

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Жители центра Краснодара провели сутки без воды из-за аварии
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