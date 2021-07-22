В Краснодаре экс-милиционер похитил и ограбил бизнесмена в 90-е. Его будут судить
21 июля стало известно, что в Краснодаре осудят бывшего силовика, который 24 года назад похитил своего бизнес-партнера, чтобы получить от него деньги
Обвиняемый — 53-летний житель Чечни. Он бывший оперуполномоченный регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. В 90-х мужчина занимался в Краснодаре бизнесом и продавал аудиокассеты вместе с 26-летним местным жителем.
В 1997 году тот перестал с ним сотрудничать и вернул ему вложенные в бизнес деньги. Но силовик решил получить от бывшего напарника еще больше денег и организовал его похищение при помощи соучастников.
2 апреля парня похитили у его дома в Краснодаре по улице Красной и отвезли в совхоз «Солнечный». У мужчины силой забрали ювелирные украшения и деньги. Также похитители заставили его позвонить родственникам, которые в тот же день передали им 8 млн неденоминированных рублей.
В ночь на 3 апреля мужчину отвезли на Ростовское шоссе, где потребовали еще 30 тыс. долларов США. Потерпевший оказал сопротивление, в ответ на это силовик вместе с одним из подельников ударили мужчину ножом пять раз в грудь и голову. Они решили, что тот умер, и сбросили его в канал с водой. После этого преступники скрылись с деньгами на общую сумму 19 млн 800 тыс. неденоминированных рублей и 1,4 тыс. долларов США.
Потерпевший выжил — он выбрался из воды и обратился за помощью. В 1998 году трем участникам похищения назначили от 7 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Экс-милиционеру, 53-летнему жителю Чечни, удалось скрыться от следствия. Он получил поддельный паспорт от пособника (дело в отношении него выделено в отдельное производство, он находится в розыск), которым пользовался до самого задержания в январе 2021 года.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение в редакции закона РФ № 63 от 13.06.1996), п. «б», «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение в редакции закона РФ № 63 от 13.06.1996) и ч. 3 ст. 30, п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство в редакции закона РФ № 63 от 13.06.1996). Также ему предъявили обвинение в использовании поддельного паспорта (ч. 4 ст. 327 УК РФ).
Обвиняемый частично признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. 21 июля уголовное дело направили в суд, рассказала в пресс-службе краевой прокуратуры.