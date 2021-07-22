В Краснодаре экс-милиционер похитил и ограбил бизнесмена в 90-е. Его будут судить

21 июля стало известно, что в Краснодаре осудят бывшего силовика, который 24 года назад похитил своего бизнес-партнера, чтобы получить от него деньги

Обвиняемый — 53-летний житель Чечни. Он бывший оперуполномоченный регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. В 90-х мужчина занимался в Краснодаре бизнесом и продавал аудиокассеты вместе с 26-летним местным жителем. В 1997 году тот перестал с ним сотрудничать и вернул ему вложенные в бизнес деньги. Но силовик решил получить от бывшего напарника еще больше денег и организовал его похищение при помощи соучастников.

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2 апреля парня похитили у его дома в Краснодаре по улице Красной и отвезли в совхоз «Солнечный». У мужчины силой забрали ювелирные украшения и деньги. Также похитители заставили его позвонить родственникам, которые в тот же день передали им 8 млн неденоминированных рублей. В ночь на 3 апреля мужчину отвезли на Ростовское шоссе, где потребовали еще 30 тыс. долларов США. Потерпевший оказал сопротивление, в ответ на это силовик вместе с одним из подельников ударили мужчину ножом пять раз в грудь и голову. Они решили, что тот умер, и сбросили его в канал с водой. После этого преступники скрылись с деньгами на общую сумму 19 млн 800 тыс. неденоминированных рублей и 1,4 тыс. долларов США.

Потерпевший выжил — он выбрался из воды и обратился за помощью. В 1998 году трем участникам похищения назначили от 7 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Экс-милиционеру, 53-летнему жителю Чечни, удалось скрыться от следствия. Он получил поддельный паспорт от пособника (дело в отношении него выделено в отдельное производство, он находится в розыск), которым пользовался до самого задержания в январе 2021 года.

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