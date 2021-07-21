«Губернатор испугался воплей автомобилистов». Варламов высказался о приостановке проекта «7 улиц» в Краснодаре

Блогер Илья Варламов 21 июля прокомментировал решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева приостановить проект «7 улиц»

Напомним, проект «7 улиц» предлагает сужение проезжей части, создание велодорожек и расширение тротуаров в центре Краснодара. Его презентовали еще в конце 2020 года, а в 2021-м начали ряд подготовительных этапов: сделали улицу Чапаева односторонней, а Красноармейскую — пешеходной. 19 июля губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что реализацию проекта нужно приостановить, проработать его и выслушать мнения горожан. Также Кондратьев предложил сначала сделать по периметру исторического центра многоярусные парковки. Блогер-урбанист Илья Варламов 21 июля написал пост, в котором высказался о приостановке проекта. Саму идею «7 улиц» он назвал очень смелой для России, так как большинство городов ограничиваются небольшими прогулочными зонами. В Краснодаре же решили пойти наперекор автомобильным трендам и реконструировать семь улиц в пользу пешеходов и автомобилистов.

По мнению Варламова, идею поняли не все и водители раскритиковали проект, не увидев его полностью: «Как это так — их лишают права заехать на любимом ведре в самый центр и бросить его там бесплатно хоть на сутки! Началось привычное нытьё про то, что город встанет в пробках и что надо расширять дороги и строить эстакады, а не сужать проезжую часть ради мерзких пешеходов и тем более велосипедистов. Пример той же Москвы, где после строительства хорд и развязок пробки только выросли, краснодарцев ничему не научил». Урбанист подчеркнул, что проект еще не запустили, но «губернатор уже испугался воплей автомобилистов». Именно поэтому Кондратьев предложил строить многоуровневые паркинги по периметру центра вместо того, чтобы ввести зоны платной парковки, которые предусматривал проект «7 улиц». «Интересно, а кто будет платить за место в вашей многоярусной парковке, если краснодарцы привыкли кидать машину где душе угодно? Или эти паркинги тоже будут бесплатными?», — задался вопросом блогер.