В Абинске выдали разрешение на оружие мужчине, состоящему на учете у психиатра

Краснодарский край

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В краевой прокуратуре 19 июля сообщили, что по факту выдачи разрешения на оружие проводится проверка

В Абинском районе право на ношение, хранение и пользование огнестрельным оружием получил 29-летний местный житель, состоящий на учете у психиатра. Установлено, что у молодого человека умеренно выраженное стойкое органическое астеническое расстройство в связи с заболеваниями головного мозга.

По решению суда разрешение аннулировали, а оружие изъяли. Кроме того, районная прокуратура проводит проверку по факту выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

О подобном случае Юга.ру писали в сентябре 2019 года. Тогда в Сочи психически больного мужчину лишили права хранить охотничье ружье.

Абинский район Оружие Прокуратура

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