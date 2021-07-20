В Абинске выдали разрешение на оружие мужчине, состоящему на учете у психиатра
В краевой прокуратуре 19 июля сообщили, что по факту выдачи разрешения на оружие проводится проверка
В Абинском районе право на ношение, хранение и пользование огнестрельным оружием получил 29-летний местный житель, состоящий на учете у психиатра. Установлено, что у молодого человека умеренно выраженное стойкое органическое астеническое расстройство в связи с заболеваниями головного мозга.
По решению суда разрешение аннулировали, а оружие изъяли. Кроме того, районная прокуратура проводит проверку по факту выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
О подобном случае Юга.ру писали в сентябре 2019 года. Тогда в Сочи психически больного мужчину лишили права хранить охотничье ружье.