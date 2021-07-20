В Абинске выдали разрешение на оружие мужчине, состоящему на учете у психиатра

В краевой прокуратуре 19 июля сообщили, что по факту выдачи разрешения на оружие проводится проверка

В Абинском районе право на ношение, хранение и пользование огнестрельным оружием получил 29-летний местный житель, состоящий на учете у психиатра. Установлено, что у молодого человека умеренно выраженное стойкое органическое астеническое расстройство в связи с заболеваниями головного мозга.

По решению суда разрешение аннулировали, а оружие изъяли. Кроме того, районная прокуратура проводит проверку по факту выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.