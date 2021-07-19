В больнице умер второй пострадавший от взрыва газа в гостинице Геленджика
19 июля СК подтвердил смерть одного из пятерых госпитализированных после ЧП в гостинице Геленджика
Напомним, утром 13 июля в гостинице «Азария» взорвался бытовой газ. В больницу с травмами доставили пять человек, в том числе 14-летнюю девочку. 36-летний житель Невинномысска, который шел по улице, погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Всего при ЧП пострадали еще 16 домов. Постояльцев гостиницы расселили в тот же день по другим санаторно-курортным объектам.
18 июля стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший. Таким образом, число жертв возросло до двух.
«У мужчины были ожоги, несовместимые с жизнью. Врачи пытались спасти его до последнего, но не смогли», — сообщила «КП-Кубань».
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 19 июля подтвердили смерть пострадавшего.