В гостинице Геленджика произошел взрыв. Есть погибший и пострадавшие

О взрыве в гостинице на пересечении улиц Шевченко и Советской стало известно из соцсетей. Видео разрушенного здания опубликовали очевидцы. На кадрах видно обломки здания, выбежавших на улицу людей без одежды, некоторые из них в крови. Кроме того, загорелся стоящий рядом с гостиницей автомобиль.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что повреждена конструкция первого этажа и остекление. Спасатели эвакуировали 50 человек. При разборе завалов спасли одного пострадавшего.

На месте работают 54 спасателя, 30 единиц спецтехники и следственная опергруппа. Также там находится мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он написал в своем телеграм-канале, что, по предварительным данным, в гостинице взорвался бытовой газ.