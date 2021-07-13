В гостинице Геленджика произошел взрыв. Есть погибший и пострадавшие

Краснодарский край

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Утром 13 июля в гостинице «Азария» в Геленджике произошел взрыв бытового газа

О взрыве в гостинице на пересечении улиц Шевченко и Советской стало известно из соцсетей. Видео разрушенного здания опубликовали очевидцы. На кадрах видно обломки здания, выбежавших на улицу людей без одежды, некоторые из них в крови. Кроме того, загорелся стоящий рядом с гостиницей автомобиль.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что повреждена конструкция первого этажа и остекление. Спасатели эвакуировали 50 человек. При разборе завалов спасли одного пострадавшего.

На месте работают 54 спасателя, 30 единиц спецтехники и следственная опергруппа. Также там находится мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он написал в своем телеграм-канале, что, по предварительным данным, в гостинице взорвался бытовой газ.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю назвали произошедшее «хлопком газовоздушной смеси». Погиб один молодой человек, находившийся на улице. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали с различными травмами.

Обновление. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, уточнили в СК.

По версии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, бытовой газ взорвался в магазине рядом с гостиницей.

Следователи работают на месте происшествия, устанавливают причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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