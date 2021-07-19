В Адыгее будут судить экс-мэра Майкопа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

16 июля СК передал в суд уголовное дело экс-мэра Майкопа Андрея Гетманова. Он обвиняется в вымогательстве, хранении боеприпасов и крупном мошенничестве

Напомним, в конце марта против мэра Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело за вымогательство земли у фермера. Чиновника заключили под стражу и сняли с должности. Позже следователи завели еще два уголовных дела в отношении Гетманова — о незаконной покупке и хранении боевых патронов и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в мае 2018 года чиновник пригласил к себе в кабинет фермера и потребовал совершить обмен земельными участками в Майкопском районе. Предприниматель отказался, после чего Гетманов стал ему угрожать убийством. Мужчине пришлось согласиться на сделку.

Также Гетманова обвинили в том, что не позднее 24 марта 2021 года он купил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые хранил у себя в доме на улице Привокзальной в Майкопе.

Кроме того, в июле 2017 года Гетманов убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки права аренды на три земельных участка в Кужорском сельском поселении. Взамен он обещал ему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. В итоге знакомому чиновника был причинен ущерб на сумму более 3,3 млн рублей.

16 июля в пресс-службе СУ СКР по Адыгеи сообщили, что расследование уголовного дела в отношении экс-главы Майкопа завершено. Дело передали на рассмотрение в суд. Как отметил интернет-портал «Обзор», экс-чиновнику грозит до 15 лет колонии.