В Динском районе будут судить приезжих, похитивших девушку

Краснодарский край

Распечатать

Двоих мужчин, похитивших девушку, будут судить и за незаконный оборот сильнодействующих веществ

Как сообщали Юга.ру, 10 ноября 2020 года в Динском районе мужчины 39 и 26 лет ехали на BMW в Ростовскую область. В станице Пластуновской они пригласили в машину 19-летнюю девушку, она отказала. Старший начал угрожать ей травматом. Испугавшись, она села в машину, но смогла уведомить родственников по телефону. Те обратились в полицию. Злоумышленников задержали в Сальске Ростовской области (300 км от Пластуновской), девушку освободили. На мужчин завели уголовное дело по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

16 июля следственный отдел по Динскому району СКР по краю завершил расследование. Помимо упомянутой статьи за похищение, мужчин обвиняют в незаконном сбыте сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 234 УК РФ), так как они вынуждали жертву употребить две психотропные таблетки, которые девушка спрятала. На время следствия обвиняемые заключены под стражу.

Динской район Наркотики Похищения людей Происшествия Ростов-на-Дону Следственный комитет

Новости

Стадион «Краснодар» показал новую иллюминацию крыши
Из-за смерти ребенка в аквапарке Гулькевичей будут судить спасателя
В Сочи задержали замначальника Южного таможенного управления по подозрению в мошенничестве
Колоннада в Чистяковской Роще Краснодара оказалась незарегистрированной
В Динском районе будут судить приезжих, похитивших девушку
На Кубани убийцу пенсионеров нашли мертвым

Лента новостей

В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
Вчера, 09:28
В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
15 июля, 18:05
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
Создатель «Дома15» о культурной трансформации Дагестана
«Носи мини, а не варикоз!»
Вчера, 11:39 Партнерский
«Носи мини, а не варикоз!»
В Краснодаре прошел челлендж Клиники Екатерининской

Реклама на портале