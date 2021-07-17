В Динском районе будут судить приезжих, похитивших девушку

Как сообщали Юга.ру, 10 ноября 2020 года в Динском районе мужчины 39 и 26 лет ехали на BMW в Ростовскую область. В станице Пластуновской они пригласили в машину 19-летнюю девушку, она отказала. Старший начал угрожать ей травматом. Испугавшись, она села в машину, но смогла уведомить родственников по телефону. Те обратились в полицию. Злоумышленников задержали в Сальске Ростовской области (300 км от Пластуновской), девушку освободили. На мужчин завели уголовное дело по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия).

16 июля следственный отдел по Динскому району СКР по краю завершил расследование. Помимо упомянутой статьи за похищение, мужчин обвиняют в незаконном сбыте сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 234 УК РФ), так как они вынуждали жертву употребить две психотропные таблетки, которые девушка спрятала. На время следствия обвиняемые заключены под стражу.