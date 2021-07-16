В Тимашевске загорелся жилой дом рядом с монастырем

Вечером 16 июля в доме в Тимашевске начался крупный пожар

Информация о возгорании в одноэтажном жилом доме в Тимашевске по улице Космонавтов поступила дежурному в 19:39. Через шесть минут прибыли первые подразделения пожарных, которые установили площадь горения в 150 кв. метров.

В 20:30 пожарным удалось локализовать огонь на площади 150 кв. метров, а через 15 минут ликвидировали открытое горение. На месте работает 28 человек и 11 единиц техники. Информация по пострадавшим и уточняется. По данным СМИ пожар произошел в здании общежития при монастыре.