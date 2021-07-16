В Тимашевске загорелся жилой дом рядом с монастырем
Вечером 16 июля в доме в Тимашевске начался крупный пожар
Информация о возгорании в одноэтажном жилом доме в Тимашевске по улице Космонавтов поступила дежурному в 19:39. Через шесть минут прибыли первые подразделения пожарных, которые установили площадь горения в 150 кв. метров.
В 20:30 пожарным удалось локализовать огонь на площади 150 кв. метров, а через 15 минут ликвидировали открытое горение.
На месте работает 28 человек и 11 единиц техники. Информация по пострадавшим и уточняется.
По данным СМИ пожар произошел в здании общежития при монастыре.
Напомним, ранее жители Тимашевского района записали видеообращение с требованием запретить стройку мусорного полигона рядом с монастырем.
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