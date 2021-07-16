В Тимашевске загорелся жилой дом рядом с монастырем

Краснодарский край

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Вечером 16 июля в доме в Тимашевске начался крупный пожар

Информация о возгорании в одноэтажном жилом доме в Тимашевске по улице Космонавтов поступила дежурному в 19:39. Через шесть минут прибыли первые подразделения пожарных, которые установили площадь горения в 150 кв. метров.

В 20:30 пожарным удалось локализовать огонь на площади 150 кв. метров, а через 15 минут ликвидировали открытое горение.

На месте работает 28 человек и 11 единиц техники. Информация по пострадавшим и уточняется.

По данным СМИ пожар произошел в здании общежития при монастыре. 

Напомним, ранее жители Тимашевского района записали видеообращение с требованием запретить стройку мусорного полигона рядом с монастырем.

МЧС Пожары Происшествия Тимашевский район

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В Тимашевске загорелся жилой дом рядом с монастырем
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