Под Анапой загорелось летнее кафе

Утром 15 июля в селе Витязево произошел крупный пожар в кафе

Информация о пожаре в одноэтажном кафе на Пионерском проспекте поступила дежурному в 6:45. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 900 кв. метров.

На месте работали 72 человека и 23 единицы спецтехники. Погибших и пострадавших нет, сообщили 15 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 7:34 спасатели остановили распространение огня, а в 7:52 ликвидировали открытое горение. Полностью потушили пожар в 8:45.

По предварительным данным, пожар в летнем кафе произошел из-за которого замыкания электропроводки. На месте работают специалисты, чтобы выяснить причины и обстоятельства возгорания.

Как писали Юга.ру, вечером 9 июля в Геленджике эвакуировали 100 человек из-за пожара в деревянном кафе.