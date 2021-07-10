В Геленджике из-за пожара в кафе эвакуировали 100 человек
Вечером 9 июля в Геленджике загорелось деревянное кафе
Сообщение о возгорании деревянного здания по улице Советской в Геленджике поступило спасателям в 18:02. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что у одноэтажного кафе загорелась кровля. Площадь возгорания составила 800 кв. метров.
В соцсетях очевидцы сообщили, что пожар произошел в кафе «Мангал бочка».
Полностью ликвидировать пожар удалось в 20:00. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Кроме того, из соседнего здания эвакуировали 100 человек.
Причина возгорания устанавливается. Всего на месте происшествия работали 63 человека и 21 единица специальной техники.
Как писали Юга.ру, в начале июля пожар начался на чердаке пятиэтажки. Жителей дома эвакуировали.