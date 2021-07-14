Взрыв в гостинице Геленджика повредил 16 домов
В мэрии Геленджика 14 июля сообщили, что в результате взрыва в гостинице «Азария» пострадали еще 16 домов
Напомним, 13 июля в гостинице Геленджика «Азария», предположительно, в магазине на первом этаже, произошел взрыв бытового газа. СК назвал случившееся «хлопком газовоздушной смеси».
Пострадали пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Есть погибший. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
К вечеру 62 постояльцев гостиницы распределили по другим санаторно-курортным объектам.
14 июля в телеграм-канале пресс-службы мэрии Геленджика сообщили, что в результате взрыва пострадали еще 16 домовладений, расположенных на улице Советской. Их собственники собирают необходимые документы для получения выплат.
Состояние здания гостиницы и причиненный ему ущерб оценит строительно-техническая экспертиза.