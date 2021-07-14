Взрыв в гостинице Геленджика повредил 16 домов

В мэрии Геленджика 14 июля сообщили, что в результате взрыва в гостинице «Азария» пострадали еще 16 домов

Напомним, 13 июля в гостинице Геленджика «Азария», предположительно, в магазине на первом этаже, произошел взрыв бытового газа. СК назвал случившееся «хлопком газовоздушной смеси». Пострадали пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Есть погибший. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. К вечеру 62 постояльцев гостиницы распределили по другим санаторно-курортным объектам.