В Адлере экскурсионный автобус попал в ДТП

Днем 14 июля в Адлере произошло ДТП, в которое попал экскурсионный автобус

Авария произошла на улице Авиационной напротив заправки «Роснефть». Автомобиль LADA Granta выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в «Газель». От удара грузовик продолжил движение и столкнулся с экскурсионным автобусом.

В ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в Госавтоинспекции Кубани.