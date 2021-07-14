В Адлере экскурсионный автобус попал в ДТП

Краснодарский край

Распечатать

Днем 14 июля в Адлере произошло ДТП, в которое попал экскурсионный автобус

Авария произошла на улице Авиационной напротив заправки «Роснефть». Автомобиль LADA Granta выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в «Газель». От удара грузовик продолжил движение и столкнулся с экскурсионным автобусом.

В ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в Госавтоинспекции Кубани.

Как писали Юга.ру, утром 9 июля в поселке Барановка в Сочи рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, вылетел в кювет и врезался в дом. В ДТП пострадали 12 человек, трое из них — дети.

ГИБДД ДТП Происшествия Сочи Транспорт

Новости

Суд оставил без изменений приговор жителю Кубани, который подростком якобы убил отца кувалдой из-за клавиатуры
В Адлере экскурсионный автобус попал в ДТП
Крематорий в Краснодаре построят в рамках государственно-частного партнерства. В ЗСК одобрили соответствующие поправки в закон
В Краснодаре снесли магазин одежды, который был построен с нарушениями
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших ковидом
В Краснодаре открыли движение по расширенной улице Благоева

Лента новостей

Царь, царевна, агендер, томбой — кто ты будешь такой?
Сегодня, 08:54
Царь, царевна, агендер, томбой — кто ты будешь такой?
Поговорим о гендерной идентичности
Сюрприз с доставкой. «Пятёрочка» в Краснодаре дарит подарки за заказы
9 июля, 16:42
Сюрприз с доставкой. «Пятёрочка» в Краснодаре дарит подарки за заказы
Городской урожай, часть вторая
12 июля, 10:45
Городской урожай, часть вторая
Что еще можно съесть на улицах Краснодара

Реклама на портале