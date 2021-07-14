В Адлере экскурсионный автобус попал в ДТП
Днем 14 июля в Адлере произошло ДТП, в которое попал экскурсионный автобус
Авария произошла на улице Авиационной напротив заправки «Роснефть». Автомобиль LADA Granta выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и врезался в «Газель». От удара грузовик продолжил движение и столкнулся с экскурсионным автобусом.
В ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в Госавтоинспекции Кубани.
Как писали Юга.ру, утром 9 июля в поселке Барановка в Сочи рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, вылетел в кювет и врезался в дом. В ДТП пострадали 12 человек, трое из них — дети.
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