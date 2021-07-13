В Анапе полицейский требовал 800 тыс. рублей за увод от уголовной ответственности — СК

13 июля стало известно, что в Анапе замначальника ЛО МВД подозревают в покушении на мошенничество

По данным следствия, в июне замначальника линейного отдела МВД Анапы пообещал мужчине не привлекать его супругу к уголовной ответственности. Взамен он попросил 800 тыс. рублей, которые он якобы собирался передать должностным лицам ОМВД России по Темрюкскому району.

После того, как полицейский получил взятку, его задержали сотрудники УФСБ. Мужчину обвинили в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Начальник управления на транспорте МВД России по ЮФО получил провести проверку. В случае подтверждения вины, полицейского уволят из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Юга.ру писали, что замначальника ГИБДД по Адыгее арестовали за взятки с подчиненных.