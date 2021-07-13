В Краснодаре в ЖК «Панорама» задымилась трансформаторная будка

Вечером 12 июля в Краснодаре жители нескольких домов в Восточно-Кругликовском микрорайоне остались без света из-за замыкания проводки

О том, что вечером в ЖК «Панорама» загорелась трансформаторная будка, сообщили очевидцы в соцсетях. Местные жители писали, что в трех многоэтажках отключили свет. По другим сведениям, света не было в пяти многоэтажках.

В телеграм-канале мэрии Краснодара уточнили, что задымление подстанции случилось на улице Восточно-Кругликовской, 18/1. На месте работали пожарные расчеты и бригада ООО «Краснодарэнерго».