В Краснодаре в ЖК «Панорама» задымилась трансформаторная будка
Вечером 12 июля в Краснодаре жители нескольких домов в Восточно-Кругликовском микрорайоне остались без света из-за замыкания проводки
О том, что вечером в ЖК «Панорама» загорелась трансформаторная будка, сообщили очевидцы в соцсетях. Местные жители писали, что в трех многоэтажках отключили свет. По другим сведениям, света не было в пяти многоэтажках.
В телеграм-канале мэрии Краснодара уточнили, что задымление подстанции случилось на улице Восточно-Кругликовской, 18/1. На месте работали пожарные расчеты и бригада ООО «Краснодарэнерго».
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Журналист портала Юга.ру побывала на месте происшествия около 22:00. К тому моменту задымление ликвидировали, свет дали. По словам очевидцев, из-за возгорания пришлось обесточить «Магнит».
На следующий день ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Там рассказали, что сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 20:31, через минуту на вызов направили первые пожарные подразделения. Спасатели прибыли на место в 20:40 и установили, что произошло короткое замыкание электрической проводки в трансформаторной будке без последующего горения.
Всего в тушении участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.
Напомним, подобный случай произошел 29 мая в ЖК «Шоколад» на улице Покрышкина.