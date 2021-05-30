В Краснодаре на улице Покрышкина произошел пожар

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Покрышкина в ЖК «Шоколад» 30 мая произошел пожар

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 9:17, через восемь минут спасатели прибыли на место и установили, что горит подстанция на площади 20 кв. метров. К 9:32 пожар был локализован, а к 9:45 — полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении участвовали шесть спасателей и две единицы техники. Причины пожара выясняют. О пострадавших не сообщается.

Как писали Юга.ру, 18 мая в квартире многоэтажки в Музыкальном микрорайоне произошло возгорание. Проезду спецавтомобиля мешали припаркованные во дворах микрорайона машины, спасатели не смогли доехать 50 метров до подъезда, где случился пожар.

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