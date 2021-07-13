Краснодарцу, сбившему насмерть сотрудника Mr. Drunke Bar, дали девять лет колонии
В Краснодаре 12 июля суд вынес приговор сотруднику автомастерской, который на чужой машине насмерть сбил человека
Напомним, ДТП случилось в ночь на 8 октября 2020 года. 29-летний краснодарец ехал на машине Ford по улице Пашковской от Коммунаров в сторону Красной. На пересечении с Красноармейской он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha, который двигался от Горького в сторону Длинной. Мотоциклист скончался на месте. Также оказались повреждены две припаркованные иномарки — Kia и BMW
Позже выяснилось, что водитель Ford работает в автомастерской, а машина принадлежит клиенту. Погибшим оказался сотрудник краснодарского Mr. Drunke Bar Виген Карапетян. У него остались двое детей.
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Первомайский районный суд Краснодара 12 июля вынес приговор мужчине. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД), п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, лицом в опьянении и оставление места происшествия), ч. 3 ст. 166 УК РФ (Владение автомобилем без цели хищения).
Краснодарца приговорили к девяти годам колонии колонии общего режима. Также в качестве компенсации морального ущерба в пользу потерпевших с него взыскали девять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.