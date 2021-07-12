Море под Геленджиком стало красным

Краснодарский край

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Черное море в районе Геленджика 12 июля окрасилось в красный цвет

Необычное явление в селе Прасковеевка под Геленджиком заметили отдыхающие и выложили видео в соцсети. На кадрах видно, что морская вода около скалы Парус приобрела темно-красный цвет.

В комментариях местные жители пишут, что в такой цвет вода окрасилась из-за красных водорослей. Люди отмечают, что это не редкость и обычно происходит после плохой погоды, когда к берегу прибивает красные водоросли.

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В пресс-службе мэрии Геленджика рассказали ТАСС, что природное явление не дает поводов для паники. Оно обусловлено тем, что высокая температура воды является благоприятной средой для водорослей макрофитов. Они не токсичны и не представляют опасности для человека.

Юга.ру уже писали о подобных случаях. Так, в октябре прошлого года в красный цвет окрасилась морская вода у берегов Новороссийска. Причиной такого окраса стали те же красные водоросли, что в Прасковеевке. А вот причину покраснения воды в январе не выяснили. По одной из версий, причиной могло стать антропогенное воздействие. 

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Море под Геленджиком стало красным
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