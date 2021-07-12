Море под Геленджиком стало красным

Необычное явление в селе Прасковеевка под Геленджиком заметили отдыхающие и выложили видео в соцсети. На кадрах видно, что морская вода около скалы Парус приобрела темно-красный цвет.

В комментариях местные жители пишут, что в такой цвет вода окрасилась из-за красных водорослей. Люди отмечают, что это не редкость и обычно происходит после плохой погоды, когда к берегу прибивает красные водоросли.