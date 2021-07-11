Под Краснодаром сгорел гектар пшеничного поля

Пожар неподалеку от хутора Ленина днем 11 июля был ликвидирован за час

Сообщение о пожаре на пшеничном поле неподалеку от садового товарищества «Виктория» (хутор Ленина) поступило сегодня в 15:01 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

В 15:35 пожар был локализован на площади в один гектар. А в 16:15 огонь был потушен полностью. Человеческих жертв и угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что региональное МЧС объявило на ближайшие два дня особый противопожарный режим в 16 районах края.