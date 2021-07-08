В Северском районе обрушился берег реки рядом с жилым домом
Утром 8 июля в поселке Афипском обрушился берег реки
В поселке Афипском на улице Набережной обрушился берег реки Афипс, возникла угроза жилому дому. Его отключили от электро- и газоснабжения, а двух взрослых жильцов расположили у соседей.
Информация о происшествии поступила дежурному ЕДДС Северского района в 10:30. На месте работают 12 человек и 4 единицы спецтехники. Решается вопрос о проведении аварийно-восстановительных работ, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в ночь на 6 июля в Северском районе вышла из берегов река Шебш и затопила сёла Тхамаха и Шабановское, население эвакуировали. Кроме того, река затопила мост на трассе на выезде из станицы Григорьевской в сторону Ставропольской, после чего жители последней станицы оказались отрезанными от района.