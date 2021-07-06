На Кубани снизилось число заболевших ковидом за сутки

Больше всего заболевших в Москве — 5 тыс. 498, в Московской области — 2 тыс. 536, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 869.

За сутки в России выявили 23 тыс. 378 новых случаев коронавируса и зафиксировали 737 летальных исходов, уточнили в федеральном оперштабе.

Всего к 6 июля в России официально зарегистрировали 5 млн 658 тыс. 672 пациента с коронавирусом. Из них 5 млн 101 тыс. 852 человека выздоровели, а 139 тыс. 316 скончались.

Как уточнили в региональном оперштабе, в Краснодарском крае из 209 новых заболевших 82 мужчины и 127 женщин. В том числе инфекцию обнаружили у 13 детей. Возраст инфицированных — от 5 месяцев до 91 года.

Отметим, накануне положительные тесты на ковид получили на пять человек больше — 214. Однако в крае второй день подряд фиксируют по 23 летальных исхода.