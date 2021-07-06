На Кубани снизилось число заболевших ковидом за сутки
Оперштаб Кубани 6 июля сообщил о 209 новых случаях COVID-19 в регионе и 23 смертях
За сутки в России выявили 23 тыс. 378 новых случаев коронавируса и зафиксировали 737 летальных исходов, уточнили в федеральном оперштабе.
Больше всего заболевших в Москве — 5 тыс. 498, в Московской области — 2 тыс. 536, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 869.
На юге страны и в регионах Северного Кавказа сложилась следующая ситуация: Крым — 334, Ростовская область — 285, Краснодарский край — 209, Дагестан — 168, Ставропольский край — 166, Севастополь — 118, Чечня — 69, Кабардино-Балкария — 48, Карачаево-Черкесия — 35, Ингушетия — 35, Адыгея — 33, Северная Осетия — 28.
Всего к 6 июля в России официально зарегистрировали 5 млн 658 тыс. 672 пациента с коронавирусом. Из них 5 млн 101 тыс. 852 человека выздоровели, а 139 тыс. 316 скончались.
Как уточнили в региональном оперштабе, в Краснодарском крае из 209 новых заболевших 82 мужчины и 127 женщин. В том числе инфекцию обнаружили у 13 детей. Возраст инфицированных — от 5 месяцев до 91 года.
Отметим, накануне положительные тесты на ковид получили на пять человек больше — 214. Однако в крае второй день подряд фиксируют по 23 летальных исхода.
Как распределились новые случаи заражения по муниципалитетам:
- Сочи — 60;
- Краснодар — 28;
- Кореновский район –15;
- Динской — 13;
- Анапа — 12;
- Армавир — 11;
- Мостовской — 8;
- Курганинский и Ленинградский — по 7;
- Лабинский — 6;
- Геленджик, Апшеронский, Выселковский, Приморско-Ахтарский и Тихорецкий районы — по 5;
- Новороссийск и Новокубанский район — по 4;
- Туапсинский район — 3;
- Белореченский и Павловский — по 2;
- Крыловской и Староминский — по 1.
Всего за время пандемии на Кубани выявили 53 тыс. 112 заразившихся коронавирусом. Среди них выздоровели 45 тыс. 713 человек, скончались — 3 тыс. 550. Сейчас в стационаре лечатся 1 тыс. 892 пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 1 тыс. 957 человек — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 86 заболевших, четыре пациента подключены к ЭКМО.
Все материалы по теме: