В Новороссийске из-за пожара на чердаке эвакуировали жителей пятиэтажки

Днем 6 июля начался пожар в жилом доме в Новороссийске

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина поступило дежурному в 12:55. В 13:02 на место вызова прибыли первые пожарные отряды, они установили, что пожар начался на чердаке из-за деревянной облицовки.

В 13:30 площадь пожара составила 500 кв. метров, через 15 минут из-за большого количества горючих веществ возросла до 750. Жителей многоэтажки эвакуировали.