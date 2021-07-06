В Новороссийске из-за пожара на чердаке эвакуировали жителей пятиэтажки

Краснодарский край

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Днем 6 июля начался пожар в жилом доме в Новороссийске

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина поступило дежурному в 12:55. В 13:02 на место вызова прибыли первые пожарные отряды, они установили, что пожар начался на чердаке из-за деревянной облицовки.

В 13:30 площадь пожара составила 500 кв. метров, через 15 минут из-за большого количества горючих веществ возросла до 750. Жителей многоэтажки эвакуировали.

По состоянию на 14:26 спасателям удалось остановить распространение огня на площади 600 кв. метров. В 15:00 пожарные ликвидировали открытое горение. Пожар потушили в 15:30 на площади 600 кв. метров.

На вызове работают 61 человек и 24 единицы спецтехники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По факту пожара прокуратура начала проверку. Установлено, что дом введен в эксплуатацию законно и относится к старому фонду, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 3 июля в Горячем Ключе загорелась кровля жилого дома. При тушении огня погиб начальник пожарной части.

МЧС Новороссийск Пожары Происшествия

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