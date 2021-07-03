При тушении жилого дома в Горячем Ключе погиб начальник пожарной части
В ночь на 3 июля в Горячем Ключе загорелась кровля многоквартирного дома по улице Ярославского
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Пожарно-спасательного гарнизона МЧС РФ в полночь. В 00:10 первые прибывшие подразделения установили, что кровля горит на 400 кв. м. Пожар удалось ликвидировать только спустя два часа, так что спасателям пришлось эвакуировать 100 жильцов.
Администрация города развернула два пункта временного размещения на 100 и 200 мест для жителей дома. В тушении пожара участвовало 72 человек личного состава и 22 единицы техники от РСЧС, от МЧС России — 46 человек личного состава и 14 единицы техники.
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