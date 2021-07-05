В Усть-Лабинске будут судить подростка за вымогательство денег у директора школы
МВД 5 июля сообщило, что на Кубани будут судить 17-летнего школьника за то, что он шантажировал директора и требовал 30 тыс. рублей
Установлено, что 17-летний учащийся начал в мессенджере переписку с директором школы и заявил, что знает о хищениях из бюджета учреждения. За свое молчание школьник потребовал 30 тыс. рублей и указал место, где нужно оставить деньги. После этого директор обратилась в полицию.
Парня задержали на одной из улиц в станице Восточной. При досмотре сотрудники полиции обнаружили у него конверт с муляжом купюр, который оставила директор школы в условленном месте.
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На период дознания подросток находился под подпиской о невыезде. 5 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) завершено, дело направлено в суд.
Юноше грозит до четырех лет лишения свободы.