На Кубани директору и бухгалтерам школы, которые украли 10 млн рублей, вынесли приговор

24 июня Брюховецкий районный суд признал директора и бухгалтеров школы виновными в хищении бюджетных средств

Напомним, с 2016 по 2019 год директор школы и бухгалтеры школы № 2 крали деньги, выделяемые учреждению. Директор ежемесячно называла главному бухгалтеру сумму, которую та начисляла бухгалтеру сверх зарплаты. Чтобы скрыть хищение, женщины составляли и регистрировали недостоверные платежные поручения и бухгалтерские отчеты. Всего за это время было похищено более 9,8 млн рублей.

Против женщин возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В октябре 2020 года дело передали в суд.

В суде директор школы вину не признала, главный бухгалтер — признала частично, а еще один бухгалтер полностью раскаялась. 24 июня Брюховецкий районный суд признал подсудимых виновными и огласил наказание.