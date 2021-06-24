На Кубани директору и бухгалтерам школы, которые украли 10 млн рублей, вынесли приговор

Краснодарский край

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24 июня Брюховецкий районный суд признал директора и бухгалтеров школы виновными в хищении бюджетных средств

Напомним, с 2016 по 2019 год директор школы и бухгалтеры школы № 2 крали деньги, выделяемые учреждению. Директор ежемесячно называла главному бухгалтеру сумму, которую та начисляла бухгалтеру сверх зарплаты. Чтобы скрыть хищение, женщины составляли и регистрировали недостоверные платежные поручения и бухгалтерские отчеты. Всего за это время было похищено более 9,8 млн рублей.

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В суде директор школы вину не признала, главный бухгалтер — признала частично, а еще один бухгалтер полностью раскаялась. 24 июня Брюховецкий районный суд признал подсудимых виновными и огласил наказание. 

Так, директора школы приговорили к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Сотрудницам бухгалтерии дали по 3 года условно. Также с них взыскали деньги в качестве возмещения ущерба, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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Брюховецкий район Мошенничество Суд Хищение Школа

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