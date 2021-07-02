В Краснодаре из-за повреждения канализации застройщиком без воды остались жители нескольких улиц

Информация об отключении водоснабжения на улицах Тепличной, Российской, 1-го Мая и Ягодина появилась в инстаграме администрации Прикубанского округа около 15:00. Воду обещали вернуть к 16:00.

В пресс-службе «Краснодар Водоканал» Юга.ру сообщили, что к указанному времени устранить аварию не получилось, и водоснабжение возобновят в 18:00. Там уточнили, что на месте работают специалисты водоканала, однако авария произошла из-за работ на строительной площадке, которая принадлежит застройщику «СК Квартал».

Напомним, 25 июня на улице Южной Западного округа из-за прорыва канализации обвалился асфальт на проезжей части. Подачу горячей воды пришлось приостановить.