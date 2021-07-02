В Краснодаре в районе «Авроры» скорая столкнулась с иномаркой

Краснодарский край

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2 июня в Краснодаре бригада врачей попала в ДТП с легковым автомобилем

Информация об аварии с участием машины скорой помощи и иномарки появилась в телеграм-канале «Комсомольская правда — Кубань».

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что сообщение об аварии поступило в полицию в 9:00. Водитель скорой двигался по улице Офицерской с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. При повороте на Ростовское шоссе он столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius, двигавшимся в попутном направлении. 

В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, 30 июня в Краснодаре скорая врезалась в легковушку. В той аварии пострадали оба водителя и фельдшер. 

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