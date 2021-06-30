В Мостовском районе обвалился автомобильный мост

Краснодарский край

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После сильных дождей в станице Мостовского района 30 июня обрушился мост

О том, что в станице Губской на улице 2-й Заречной обвалился мост, сообщили в инстаграме «Рупор Мостовского». В комментариях местный житель предположил, что мост «смыло».

В пресс-службе администрации района интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что после сильных дождей 28-29 июня в реке Уварихе поднялся уровень воды. Из-за этого произошел размыв опоры автомобильного моста и он обрушился.

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Проезд транспорта через мост закрыт. Для того, чтобы люди, живущие не в станице, могли добраться до неё, на мосту установили деревянную кладку.

Напомним, в мае в Лабинском районе обрушился мост через горную реку. Он являлся бесхозным и не эксплуатировался. Прокуратура добилась его демонтажа.

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В Мостовском районе обвалился автомобильный мост
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