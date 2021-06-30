В Мостовском районе обвалился автомобильный мост

О том, что в станице Губской на улице 2-й Заречной обвалился мост, сообщили в инстаграме «Рупор Мостовского». В комментариях местный житель предположил, что мост «смыло».

В пресс-службе администрации района интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что после сильных дождей 28-29 июня в реке Уварихе поднялся уровень воды. Из-за этого произошел размыв опоры автомобильного моста и он обрушился.