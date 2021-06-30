В детском лагере Анапы не нашли червей в еде, на которых жаловались школьники

Портал Юга.ру попытался выяснить результаты проверки детского лагеря в Анапе, где школьники нашли в еде червей

Напомним, дети из Екатеринбурга, которые отдыхают в лагере «Жемчужина России» в Анапе, стали массово жаловаться родителям на некачественное питание. Они рассказали, что в еде попадаются черви, мухи, крупы дают недоваренными, а мясо — сырым. Кроме питания школьники жаловались на условия проживания. После публикаций в СМИ Роспотребнадзор совместно с прокуратурой Анапы и главным санитарным врачом города побывали в лагере с проверкой.

28 июня появились новые подробности. Портал Е1.RU писал, что одной из девочек в лагере угрожали изолятором за публикацию фото еды с червями. По словам мамы школьницы, девочка позвонила в девять вечера и сказала, что её собираются без причины положить в изолятор. Якобы из-за температуры 37,2. Женщина связалась с врачом и попросила снять на видео, как её дочери измеряют температуру, и если она действительно повышена, то положить девочку в изолятор. Через несколько минут женщине перезвонили и сказали, что температуры нет. Пока трубку не успели положить, мама девочки услышала, как врач сказал ребенку: «Вот мы тебя положим, будешь лежать и подумаешь, как разговаривать со взрослыми». Кроме того, иногда родители не могли связаться с детьми из-за отсутствия связи, часто телефоны были вне зоны действия сети. Интернета на территории лагеря нет, чтобы отправить фото или написать сообщение, школьникам приходилось искать сеть по всей территории лагеря, а wi-fi доступен только вожатым.