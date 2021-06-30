В детском лагере Анапы не нашли червей в еде, на которых жаловались школьники

Краснодарский край

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Портал Юга.ру попытался выяснить результаты проверки детского лагеря в Анапе, где школьники нашли в еде червей

Напомним, дети из Екатеринбурга, которые отдыхают в лагере «Жемчужина России» в Анапе, стали массово жаловаться родителям на некачественное питание. Они рассказали, что в еде попадаются черви, мухи, крупы дают недоваренными, а мясо — сырым. Кроме питания школьники жаловались на условия проживания.

После публикаций в СМИ Роспотребнадзор совместно с прокуратурой Анапы и главным санитарным врачом города побывали в лагере с проверкой.

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28 июня появились новые подробности. Портал Е1.RU писал, что одной из девочек в лагере угрожали изолятором за публикацию фото еды с червями. По словам мамы школьницы, девочка позвонила в девять вечера и сказала, что её собираются без причины положить в изолятор. Якобы из-за температуры 37,2. Женщина связалась с врачом и попросила снять на видео, как её дочери измеряют температуру, и если она действительно повышена, то положить девочку в изолятор.

Через несколько минут женщине перезвонили и сказали, что температуры нет. Пока трубку не успели положить, мама девочки услышала, как врач сказал ребенку: «Вот мы тебя положим, будешь лежать и подумаешь, как разговаривать со взрослыми».

Кроме того, иногда родители не могли связаться с детьми из-за отсутствия связи, часто телефоны были вне зоны действия сети. Интернета на территории лагеря нет, чтобы отправить фото или написать сообщение, школьникам приходилось искать сеть по всей территории лагеря, а wi-fi доступен только вожатым.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю 28 июня рассказали РИА «Новости», что сообщений и заявлений в дежурную часть не поступало, а по информации из интернета проводят проверку сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Также в ведомстве добавили, что в ходе проверки указанные факты из интернета не подтвердились.

Порталу Юга.ру 29 июня в пресс-службе ГУ МВД по краю информацию не прокомментировали и сказали, что проверкой занимается Следком. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю ответили, что проверка еще продолжается.

В краевом Роспотребнадзоре 30 июня журналисту не подтвердили информацию об испорченной еде. Там сообщили, что специалистами ведомства в лагере не было выявлено продукции, как на фото, которые сделали дети, и добавили, что проверку еще продолжают сотрудники прокуратуры Анапы.

Анапа Дети отдых Роспотребнадзор

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В детском лагере Анапы не нашли червей в еде, на которых жаловались школьники
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