В Лабинском районе подтопило 17 дворов

В Лабинском районе из-за сильный дождей 28 июня подтопило 17 дворов

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 28 июня сообщили, что стоковые воды подтопили 17 придомовых территорий в станице Чернореченской Лабинского района. Благодаря заранее проведенным мероприятиям, удалось оперативно привлечь инженерную технику и отвести воду. В дома вода не попала.

Также дежурные специалисты непрерывно наблюдали за ситуацией и своевременно выявили подъемы уровня воды в станице Ахметовской Лабинского района. Заранее туда направили федеральные, краевые и муниципальные аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения. В зоне возможного подтопления организовали оповещение населения, очистили подмостовое пространство.