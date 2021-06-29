В Лабинском районе подтопило 17 дворов

Краснодарский край

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В Лабинском районе из-за сильный дождей 28 июня подтопило 17 дворов

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 28 июня сообщили, что стоковые воды подтопили 17 придомовых территорий в станице Чернореченской Лабинского района. Благодаря заранее проведенным мероприятиям, удалось оперативно привлечь инженерную технику и отвести воду. В дома вода не попала.

Также дежурные специалисты непрерывно наблюдали за ситуацией и своевременно выявили подъемы уровня воды в станице Ахметовской Лабинского района.

Заранее туда направили федеральные, краевые и муниципальные аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения. В зоне возможного подтопления организовали оповещение населения, очистили подмостовое пространство.

Напомним, на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. В крае ожидаются дожди с грозами, град и ветер.

Лабинский район МЧС Погода Штормовые предупреждения

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