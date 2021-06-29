На Кубани обещают жару и сильные дожди

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре 29 июня утром столбики термометров показали 26 °С. Днем в городе вохдух прогреется до 29 °С. Индекс ультрафиолета составит 9.

В крае синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют на 29-30 июня переменную облачность. Температура воздуха прогреется до 25-30 °С. В отдельных районах днем и вечером кратковременные дожди и гроза. Ветер составит 4-9 м/с.

Также 29-30 июня по всему краю, кроме Сочи, действует штормовое предупреждение. Ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20 м/c. Спасатели рекомендуют временно оставаться дома, плотно закрывать окна и вентиляционные отверстия, не находиться под линиями электропередачи и не оставлять автомобили под деревьями и щитами.

При возникновении происшествий следует звонить по телефонам 101 и 112.